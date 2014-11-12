اليوم.. استئناف محاكمة «بديع» و«الشاطر» فى «أحداث الإرشاد»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد.

ومن المفترض أن تستكمل هيئة المحكمة الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.

ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

يحاكم في القضية محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، ومجموعة من قيادات وأعضاء التنظيم.