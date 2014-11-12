سليم صبري: "بواب الريح" من أفضل الأعمال الشّامية وكُتبَ بتعب شديد

أكّد الفنّان السّوري سليم صبري أنّ مسلسل "عناية مشدّدة" الذي يشارك ببطولته يحمل إسقاطات على الواقع السوري الحالي، فيها الكثير من الحقيقة الواقعة في البلاد من دون اتّهامات، ودون ميل إلى جهة دون أخرى.

وقال صبري في تصريحات خاصّة: "ألعب في العمل شخصيّة قاسية فاعلة ومؤثّرة في سير أحداث العمل، أجسّد دور "العرّاب" الذي يعرف من أين تُؤكل الكتف، ويأكل الكتف من أين يريد".

مسلسل "عناية مشددة" اجتماعي معاصر، أليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

وحول تصوير الأعمال الشاميّة خارج سوريا، سيّما مسلسل "حمّام شامي" الذي شارك ببطولته، قال صبري: "لست ضد هذه الفكرة، فقد تم بناء استديوهات تصوير خاصّة في أبوظبي لتصوير "حمّام شامي"، سيّما أنّ الحمّامات القديمة في دمشق لم تكن لتتّسع لكل هذا العدد من الممثّلين والكومبارس، صحيح أنّه كان هناك كلفة زائدة فيه بسبب نقل معدّات التّصوير واكسسوارات الحمّام والممثّلين بالطّائرات.. ولكن النتيجة كانت مُرضية".

من جهة ثانية، أشاد صبري بنص الكاتب السوري خلدون قتلان الذي كتب مسلسل "بواب الريح"، معتبراً أنّ هذا العمل من أهم المسلسلات من حيث الموضوع الدرامي، وأنّه تمّت كتابته بتعب شديد سيّما أنّه يقترب لنمط الأعمال التوثيقيّة، لتناوله واحدة من أهم الفترات التي مرت على سوريا 1860 بداية التدخل الانكليزي والتركي لتمزيق سوريا.

وأشار الفنّان السّوري إلى أنّ الشخصيّة التي جسّدها في "بواب الريح"، شخصّية "جورج" تاجر الحرير، هي شخصيّة حقيقيّة كانت موجودة في دمشق، مؤكّداً أنّ معمل الحرير الخاص بـ "جورج" لايزال موجوداً في "باب شرقي" بدمشق القديمة، ويعتبر من أوائل معامل الحرير في العالم، والفرنسيون عندما فقدو دود القز طلبوه منه وهو رفض.