فيديو.. أحمد موسى: اللي عايز فيديوهات لـ«عنتيل الغربية» معايا منها كتير

طالب الإعلامي أحمد موسى، مساء الإثنين، حزب النور والأحزاب الدينية، بالالتزام بالصدق، والصراحة، وقال إن الأولى في الدين ألا أكون كذابا وأقول الحق لو على رقبتي.

وكشف «موسى»، خلال حلقة، الإثنين، من برنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»:عن حوزته لصور وفيديوهات عديدة لـ«عنتيل الغربية»، الذي أشارت تقارير إعلامية إلى وجود علاقة بينه وبين حزب النور، قائلًا: «الكام صورة اللي شوفتوها دي، في قدهم من هنا لحد بكرة، ده لو انتوا عايزين يعني لكن إحنا مانعين الكلام ده».

وأضاف موسى، «إحنا مانعين ننشر أي حاجة تاني عن الواقعة دي، ومانعين نكشف وجوه السيدات اللي تغرر بهم من جانب الشيخ السلفي، اللي استغل ظروفهم المادية الصعبة»، مؤكدًا أن «أي حد بيتقبض عليه منهم بيلاقوا على جهازه صور وفيديوهات من دي».