أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. أحمد موسى: اللي عايز فيديوهات لـ«عنتيل الغربية» معايا منها كتير

  • مصر
  • 2
Google+ Print

طالب الإعلامي أحمد موسى، مساء الإثنين، حزب النور والأحزاب الدينية، بالالتزام بالصدق، والصراحة، وقال إن الأولى في الدين ألا أكون كذابا وأقول الحق لو على رقبتي.

وكشف «موسى»، خلال حلقة، الإثنين، من برنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»:عن حوزته لصور وفيديوهات عديدة لـ«عنتيل الغربية»، الذي أشارت تقارير إعلامية إلى وجود علاقة بينه وبين حزب النور، قائلًا: «الكام صورة اللي شوفتوها دي، في قدهم من هنا لحد بكرة، ده لو انتوا عايزين يعني لكن إحنا مانعين الكلام ده».

وأضاف موسى، «إحنا مانعين ننشر أي حاجة تاني عن الواقعة دي، ومانعين نكشف وجوه السيدات اللي تغرر بهم من جانب الشيخ السلفي، اللي استغل ظروفهم المادية الصعبة»، مؤكدًا أن «أي حد بيتقبض عليه منهم بيلاقوا على جهازه صور وفيديوهات من دي».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد