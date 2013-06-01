أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أول مصل لوقاية الأطفال من أمراض الفم واليد والقدم

Google+ Print
أول مصل لوقاية الأطفال من أمراض الفم واليد والقدم أول مصل لوقاية الأطفال من أمراض الفم واليد والقدم

فى أول مصل من نوعه للوقاية من عدد من الأمراض، نجح فريق من العلماء الصينيين فى تطوير مصل جديد لعلاج أمراض الفم واليد والقدم التى تصيب العديد من الأطفال، حيث يعمل المصل المطور على الوقاية ضد الفيروس المعوى "إيه.فى-71"، والمسبب أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال.

وأوضح العلماء الصينيون أن العدوى تتسبب فى العديد من البثور والطفح الجلدى المؤلم، إلا أنه فى بعض الحالات تصل العدوى الفيروسية إلى المخ، والتى تكون فى أغلب الأحيان قاتلة.

وفى محاولة لتقييم فاعلية هذا المصل المطور، قام العلماء بتجربته على أكثر من 10 آلاف طفل تراوحت أعمارهم ما بين ستة إلى 35 شهرا، حيث أكدت الأبحاث الأولية على فاعليته بنسبة 90% فى الوقاية من العدوى الفيروسية المسببة للعديد من الأمراض المعوية.

وتعد العدوى بفيروس "إيه.فى-71" مصدر قلق للكثير من الأطباء وأولياء الأمور، لما تسببه من عواقب مرضية وخيمة على صحة الطفل، قد تودى بحياته، مشددين على أن التوصل لإنتاج هذا المصل يمكن أن يسهم بصورة كبيرة فى تقليل حالات الإصابة، ودخول المستشفيات خاصة بين الحالات الحادة والخطيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365