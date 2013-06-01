أول مصل لوقاية الأطفال من أمراض الفم واليد والقدم

فى أول مصل من نوعه للوقاية من عدد من الأمراض، نجح فريق من العلماء الصينيين فى تطوير مصل جديد لعلاج أمراض الفم واليد والقدم التى تصيب العديد من الأطفال، حيث يعمل المصل المطور على الوقاية ضد الفيروس المعوى "إيه.فى-71"، والمسبب أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال.

وأوضح العلماء الصينيون أن العدوى تتسبب فى العديد من البثور والطفح الجلدى المؤلم، إلا أنه فى بعض الحالات تصل العدوى الفيروسية إلى المخ، والتى تكون فى أغلب الأحيان قاتلة.

وفى محاولة لتقييم فاعلية هذا المصل المطور، قام العلماء بتجربته على أكثر من 10 آلاف طفل تراوحت أعمارهم ما بين ستة إلى 35 شهرا، حيث أكدت الأبحاث الأولية على فاعليته بنسبة 90% فى الوقاية من العدوى الفيروسية المسببة للعديد من الأمراض المعوية.

وتعد العدوى بفيروس "إيه.فى-71" مصدر قلق للكثير من الأطباء وأولياء الأمور، لما تسببه من عواقب مرضية وخيمة على صحة الطفل، قد تودى بحياته، مشددين على أن التوصل لإنتاج هذا المصل يمكن أن يسهم بصورة كبيرة فى تقليل حالات الإصابة، ودخول المستشفيات خاصة بين الحالات الحادة والخطيرة.