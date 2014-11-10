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الحكومة الكويتية تعرض على «البدون» الحصول على جنسية جزر القمر

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أعلنت الكويتية أن عشرات الآلاف من عديمي الجنسية أو البدون يمكن أن يحصلوا على جنسية جزر القمر من أجل وضع حد لمشكلتهم المستمرة منذ عقود.

وكان مساعد وكيل وزارة الداخلية مازن الجراح قال لصحيفة «الجريدة» الكويتية إن البدون سيحصلون على استمارات لطلب «المواطنة الاقتصادية» لجزر القمر.
> وسيحصل رب الأسرة على «مواطنة اقتصادية» وجواز سفر في حين سيتم تسجيل أولاده كمواطنين من جزر القمر وينالون جوازات سفر.
> والذين سيوافقون على هذا الإجراء سيمنحون إقامة مجانية في الكويت، إضافة إلى سلسلة من المحفزات مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية والحق بالوظيفة، بحسب الجراح.
> وستبدأ عملية تقديم طلبات الجنسية ما أن تفتح سفارة جزر القمر في الكويت خلال الأشهر المقبلة.
> لكن نواف البدر، الأمين العام للجنة، البدون اعتبر العرض «غير عملي» مشيرا إلى «غضب ورفض البدون» لذلك مؤكدا إصرارهم على المطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية.
> ولم يحدد الجراح كلفة هذه العملية لكن ناشطين على الإنترنت قالوا إنها تبلغ مليارات الدولارات.
> وعدد البدون يقدر بـ110 آلاف شخص، وهم ولدوا ونشأوا في الكويت ويطالبون بالحصول على جنسيتها. لكن السلطات تؤكد أن 34 ألفا فقط هم الذين يمكن ان يحصلوا على الجنسية وان الباقين هم من جنسيات أخرى.

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