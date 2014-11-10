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لقاء قصير بين «أوباما» و«بوتين» في بكين

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التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في بكين على هامش قمة آسيا-المحيط الهادئ (أبيك)، حسب ما أعلن مسؤول أمريكي كبير.
> وقال المسؤول طالبا عدم كشف اسمه إن المسؤولين الذين تسود علاقاتهما التوتر بسبب الأزمة الأوكرانية «عقدا لقاء قصيرا لم يتسن لهما خلاله التطرق إلى المشاكل». ويأتي هذا اللقاء في حين تتجه معدات عسكرية ثقيلة إلى دونيتسك في شرق أوكرانيا ما يدعو إلى الخشية من استئناف حرب شاملة في هذا المعقل الانفصالي الموالي لروسيا على الرغم من التحذيرات الغربية الموجهة إلى موسكو.

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