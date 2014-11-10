أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

المئات يشيعون جنازة «شهيد الشرطة» بالفيوم

  • مصر
  • 14
Google+ Print

شيع المئات من أهالي الفيوم، الإثنين، جنازة عيد عطية على إبراهيم، 37 سنة، رقيب أول من قوة مركز شرطة إطسا، الذي استشهد برصاص الإرهاب، مساء الأحد، على الطريق الدائري للمحافظة.

واحتشد المئات من أهالي مدينة «إطسا»، وزملاء الشهيد، وأقاربه وأسرته، حيث شيعت الجنازة من المسجد «الوسطاني» وصولاً إلى مقابر العائلة بالمنطقة الغربية.

وتقدم الجنازة حازم عطية الله، محافظ الفيوم، واللواء الشافعي حسن أبوعامر، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وردد المشيعون هتافات تندد بالإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين، وطالبوا الدولة بـ«القصاص العادل وردع المتاجرين بالدين قتلة الأبرياء».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية