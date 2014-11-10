المئات يشيعون جنازة «شهيد الشرطة» بالفيوم

شيع المئات من أهالي الفيوم، الإثنين، جنازة عيد عطية على إبراهيم، 37 سنة، رقيب أول من قوة مركز شرطة إطسا، الذي استشهد برصاص الإرهاب، مساء الأحد، على الطريق الدائري للمحافظة.

واحتشد المئات من أهالي مدينة «إطسا»، وزملاء الشهيد، وأقاربه وأسرته، حيث شيعت الجنازة من المسجد «الوسطاني» وصولاً إلى مقابر العائلة بالمنطقة الغربية.

وتقدم الجنازة حازم عطية الله، محافظ الفيوم، واللواء الشافعي حسن أبوعامر، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وردد المشيعون هتافات تندد بالإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين، وطالبوا الدولة بـ«القصاص العادل وردع المتاجرين بالدين قتلة الأبرياء».