أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«إندبندنت»: علماء أمريكيون اكتشفوا «فيروس الغباء» بالصدفة

Google+ Print

اكتشف علماء أمريكيون، بالصدفة، فيروسا جديدا قادرا على إصابة الإنسان بالغباء والتقليل من قدراته الإدراكية والمعرفية.

وحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الاثنين، أكد العلماء في كلية «جونز هوبكنز» الطبية وجامعة «نبراسكا»، أن الفيروس الذي يصيب الطحالب في الأساس، ولم يتم اكتشافه من قبل لدى الإنسان، ولكن يمكنه التأثير على الوظائف الإدراكية للإنسان.

وجاء اكتشاف الفيروس بالصدفة، بينما كان العلماء عاكفين على دراسة علمية متعلقة بالميكروبات التي تصيب حلق الإنسان.

واكتشف العلماء أن الحمض النووي في حناجر الأشخاص الأصحاء يطابق الحمض النووي لأحد الفيروسات، التي تصيب الطحالب الخضراء، وعثر العلماء على الفيروس في 40 شخصا، من ضمن 90 شاركوا بالدراسة.

وأجرى الباحثون اختبارات معرفية وسلوكية مختلفة لجميع المشتركين، وكانت نتائج المصابين بالفيروس هي الأقل بشكل واضح.

وأشار عالم الفيروسات، روبرت يولكن، إلى أن الاكتشاف الجديد يمثل دليلا واضحا على مدى قدرة الكائنات الحية الدقيقة في جسم الإنسان على تغيير إدراكه وسلوكه، ونشرت نتائج الدراسة في الدورية الرسمية للأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية