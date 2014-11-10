«إندبندنت»: علماء أمريكيون اكتشفوا «فيروس الغباء» بالصدفة

اكتشف علماء أمريكيون، بالصدفة، فيروسا جديدا قادرا على إصابة الإنسان بالغباء والتقليل من قدراته الإدراكية والمعرفية.

وحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الاثنين، أكد العلماء في كلية «جونز هوبكنز» الطبية وجامعة «نبراسكا»، أن الفيروس الذي يصيب الطحالب في الأساس، ولم يتم اكتشافه من قبل لدى الإنسان، ولكن يمكنه التأثير على الوظائف الإدراكية للإنسان.

وجاء اكتشاف الفيروس بالصدفة، بينما كان العلماء عاكفين على دراسة علمية متعلقة بالميكروبات التي تصيب حلق الإنسان.

واكتشف العلماء أن الحمض النووي في حناجر الأشخاص الأصحاء يطابق الحمض النووي لأحد الفيروسات، التي تصيب الطحالب الخضراء، وعثر العلماء على الفيروس في 40 شخصا، من ضمن 90 شاركوا بالدراسة.

وأجرى الباحثون اختبارات معرفية وسلوكية مختلفة لجميع المشتركين، وكانت نتائج المصابين بالفيروس هي الأقل بشكل واضح.

وأشار عالم الفيروسات، روبرت يولكن، إلى أن الاكتشاف الجديد يمثل دليلا واضحا على مدى قدرة الكائنات الحية الدقيقة في جسم الإنسان على تغيير إدراكه وسلوكه، ونشرت نتائج الدراسة في الدورية الرسمية للأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية.