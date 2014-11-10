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«رفسنجاني»: شتم الصحابة أوصلنا إلى «داعش»

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انتقد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، آية الله هاشمي رفسنجاني، قيام بعض الشيعة بشتم صحابة الرسول محمد (ص)، والاحتفال باستشهاد الخليفة عمر بن الخطاب، مشيرًا أن «ذلك قاد إلى نشوء تنظيمي (القاعدة) و(داعش)».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، «إرنا»، عن رفسنجاني قوله، خلال لقاء مع مسؤولي وزارة الرياضة الإيرانية: «حذرَنا القرآن الكريم في آية: (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)، لكننا لم نعر ذلك أي اهتمام، وتمسكنا بالخلافات السنية- الشيعية، وبشتم الصحابة، والاحتفال بيوم مقتل عمر، حتى باتت هذه الأعمال عادية للكثيرين، واعتبر البعض أداءها جزءًا من العبادة».

وأضاف رفسنجاني أن «نتيجة الأعمال المثيرة للفرقة بين المسلمين؛ كانت الوصول إلی القاعدة، وداعش، وطالبان، وأمثال هذه الجماعات»، وتابع رفسنجاني: «الأمة الإسلامية التي تعد مليارًا و700 مليون نسمة و60 دولة مستقلة، وبإمکانها أن تشکل أکبر قوة في العالم، أضعفتها مثل تلك الأعمال أمام الدول الأخری».

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