محلب يُشكل لجنة لفحص الطرق السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة لإعادة فحص الطرق السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، برئاسة مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية بالإدارة العامة للمرور، وعضوية مديري هندسة وسلامة الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمشروعات لمنطقة البحر الأحمر بالهيئة، والاستشارات الهندسية وسلامة الطرق بالهيئة، وعضو من الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق بالهيئة، وعضو من الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء بالهيئة.

وتختص اللجنة بإعادة فحص الطرق السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من الناحية الفنية، وإعداد تقرير خلال 3 أشهر من تاريخ هذا القرار، يُقدم لوزير الداخلية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، يتضمن كل العيوب الفنية بها، والتي كانت سببا في وقوع العديد من الحوادث، ومداركة العيوب بصفة عاجلة ووضع المقترحات الآجلة لها.

ونص القرار على أنه يجوز للجنة أن تستعين بالخبراء والمتخصصين، وأنه يجب على الجهات الحكومية وغيرها تزويد اللجنة بما تطلبه لإنجاز أعمالها.