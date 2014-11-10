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اتحاد الكرة يسند تأمين مبارة مصر والسنغال لـ«فالكون»

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أسند اتحاد كرة القدم المصري مهمة تأمين مباراة والسنغال إلى شركة فالكون للأمن والحراسة، حسب تصريحات اللواء محمد الشنهابي، العضو المنتدب لـ«فالكون».

وأوضح الشنهابي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الشركة قامت بإجراء المعاينة اللازمة لاستاد القاهرة المقرر إقامة المباراة على أرضه، وتعكف حاليا على وضع الخطة اللازمة لعملية التأمين ضد المفرقعات».

وأشار إلى أن «مسؤولي الشركة سيجتمعون مع ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، من أجل تحديد التفاصيل الهامة لعملية التأمين، الأربعاء المقبل».

ومن المقرر إقامة المباراة، السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية المقبلة .

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