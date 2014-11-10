كوريا الجنوبية: توصلنا لاتفاقية للتجارة الحرة مع الصين

قالت كوريا الجنوبية إنها توصلت «فعليا» لاتفاقية للتجارة الحرة مع الصين، من شأنها إلغاء الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين العملاقين التجاريين العالميين.

وقال مين كيونج ووك، المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية، في بيان للصحفيين إن من المقرر أن يوقع زعيما البلدين على الاتفاقية في وقت لاحق الاثنين، بعد اجتماع قمة في بكين.

وتظهر إحصاءات حكومية أن الصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية حيث وصل حجم التجارة المتبادلة بينهما إلى 228.9 مليار دولار في عام 2013 مساهمة بنحو 21% من إجمالي تجارة كوريا الجنوبية .