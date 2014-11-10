جورج بوش الابن: فرص ترشح شقيقي لانتخابات الرئاسة 50 %

رجح الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، فرص ترشح شقيقه جيب بوش لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، بنسبة 50 بالمائة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على موقعها الإلكتروني، الأحد، أنه لطالما سئُل أعضاء عائلة بوش عن تفكير حاكم فلوريدا السابق في الترشح للرئاسة.

وأضاف جورج: «نحن مقربون جدا من بعضنا البعض لكنه لن يأتي ليسألني حول رأيي عن القرار الذي يجب أن يتخذه، إنه يدرك عاقبة هذا القرار على العائلة، فقد رأى والده وشقيقه في الرئاسة، وبالنسبة لي هي عملية قرعة».

من جانبه، قال نجل جيب بوش مؤخرا إأنه يتوقع أن يفكر والده في الأمر بشكل جدي، فيما أشار جورج إلى أنه لا يدري بشكل مؤكد عما يدور في خلد أخيه جيب، لكنه توقع بأن احتمالات ترشحة ستكون 50 %.