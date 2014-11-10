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اليوم.. استئناف التحقيق مع 15 من «قضاة من أجل مصر»

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ينظر مجلس تأديب القضاة التابع لمحكمة الاستئناف، الإثنين، رابع جلسات التحقيق مع 15 عضوا بحركة «قضاة من أجل »، المتهمين بالاشتغال في السياسة، والمحالين لمجلس الصلاحية لإتهامهم بتأسيس جماعة مخالفة للقانون والاشتغال بالسياسة.

حضر جلسة السابقة التي استغرقت 3 دقائق كل من، محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وبهاء طه حلمى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، في حين تغيب باقى القضاة لعدم إعلانهم بجلسة اليوم، التي كان من المقرر انعقادها يوم 25 أكتوبر، إلا أن هيئة التحقيق قدمت الموعد لتوافقه مع إجازة رأس السنة الهجرية.

وتضم قائمة القضاة: محمد عبدالحميد حمدى، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدى مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود على، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. بالإضافة إلى أسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد وائل فاروق، محامى عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس بمحكمة استئناف المنصورة ،وعلاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد عوض عبدالمقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الوردانى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وبهاء طه حلمى الجندى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدى اللبان، رئيس بمحكمة شمال القاهرة.

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