فيديو.. مساعد وزير الداخلية مازحا: لوحة معدنية باسم «السيسي 1» بـ30 مليون جنيه

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إن الوزارة ستطرح لوحة معدنية باسم «السيسي 1»، وأضاف مازحا: «اللى هيدفع فيها من 20 لـ30 مليون جنيه أنا تحت أمره، دا أقل حاجة لأن هذا الاسم لا يقدر بثمن بالنسبة لنا».

وأضاف «قريطم» في حوار مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن اللوحات المعدنية أحد وسائل دعم الاقتصاد المصري، رغم قلة دخلها.

وأوضح: «البرنامج الخاص ببيع اللوحات المميزة تم الانتهاء منه، والمواطن الذي يريد الحصول على تلك اللوحات يدخل على موقع الوزارة، والدخول على برنامج الخاص ببيع اللوحات وقراءة الشروط المطروحة لهذا المزاد».

وأكد أنه سيتم فتح المزاد العلني لبيع اللوحات المعدنية يوم السبت المقبل لدعم صندوق «تحيا مصر».