صفحة جورج أورويل الرسمية بـ«فيس بوك» تنشر خبر «المصري اليوم» عن رواية «1984»

نشرت الصفحة الرسمية للأديب البريطاني الراحل، جورج أورويل، الأحد، التى تضم حوالى 1,340,530 شخصا، رابط خبر «المصري اليوم» النسخة الإنجليزية، «إيجيبت إندبندنت»، عن إلقاء أجهزة الأمن بالجيزة القبض على طالب في محيط جامعة القاهرة، بحوزته رواية تتحدث عن «ديكتاتورية الأنظمة العسكرية».

وحسب الخبر، دلت التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الأحد، على أن «الخدمات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحيط جامعة القاهرة، تمكنت من ضبط (محمد.ط)، 21 عامًا، طالب، مقيم بمنطقة الوراق، أثناء تواجده أمام الباب الرئيسى للجامعة، وبحوزته هاتفي محمول دون بطارية، و3 فلاشات و2 ريدر، و(هارد ديسك) ورواية بعنوان (1984) للكاتب جورج أوريل، ويتحدث عن الأنظمة العسكرية الفاسدة التى تحكم البلاد بديكتاتورية».

وكذلك عثرت الخدمات الأمنية، بحسب إخطار لمديرية الأمن، بحوزة الطالب على «كشكول» مدون به عبارات «تتحدث عن الخلافة الإسلامية وكيفية تطبيقها فى البلاد»، وحررت مباحث الجيزة محضرًا بواقعة الضبط وتولت النيابة العامة التحقيق.