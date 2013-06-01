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موقع أمريكى: 27٪ يكرهون مصر.. السعوديون الأكثر كرهاً والإيطاليون يدافعون

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موقع أمريكى: 27٪ يكرهون مصر.. السعوديون الأكثر كرهاً والإيطاليون يدافعون موقع أمريكى: 27٪ يكرهون مصر.. السعوديون الأكثر كرهاً والإيطاليون يدافعون

كتب : أمنية نجيب السبت 01-06-2013 08:45

«لماذا يكره الناس ؟».. هذا هو السؤال الذى طرحه موقع «أمبليكيت» الأمريكى الذى يرصد توجهات زواره وتحليل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من جميع أنحاء العالم. وذكر الموقع، الذى يلاقى رواجاً فى أمريكا وتستشهد بنتائجه كبريات الصحف ووسائل الإعلام مثل «التليجراف» و«الإندبندنت» والـ«سى إن إن»، أن نسبة الكارهين لمصر وصلت إلى 27٪ فى مقابل 73٪ اعترضوا على صيغة السؤال وعبروا عن حبهم وتقديرهم للمصريين.

وأشار الموقع إلى أن «الكارهين» لمصر أعطوا أسبابا مختلفة منها أن مصر أصبحت مكانا سيئا للحياة حيث ظروف التعليم والرعاية الصحية وخلافه متدنية للغاية، ووصف بعض المصوتين المصريين بـ«المتخلفين فى تفكيرهم، ومعاملتهم للأجانب سيئة».

وأشار الموقع إلى أن جنسيات المصوتين كانت متنوعة من جميع أنحاء العالم، لكن السعوديين كانوا الأكثر هجوماً على مصر فى حين جاء كثير من التعليقات الغربية مدافعة عن مصر والمصريين وكان الإيطاليون الأكثر دفاعا عن مصر والأكثر تعبيرا عن حبهم للبلد التى طالما استمتعوا بزيارتها.

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