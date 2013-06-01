إسلاميون يتظاهرون بقرية «المأذون الشيعى» الجمعة.. ويقدمون بلاغات للنائب العام بتسجيلات له تثبت تشيعه

ائتلاف الطرق الصوفية يطالب الأزهر بتوضيح صحة الزيجات التى يعقدها «شيعى» على مذهب الإمام أبوحنيفة

كتب : محمد كامل منذ 3 دقائق

قررت ائتلافات وحركات إسلامية، أبرزها «ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، وثوار مسلمون، وأمتنا، وصامدون»، تنظيم وقفة احتجاجية بقرية العصافرة بمحافظة الدقهلية، الجمعة المقبل، للتنديد بتعيين مأذون «شيعى» للقرية، ولتعريف أهالى القرية بخطورة وجوده.

وقال وليد إسماعيل، منسق ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل: «نرفض وجود أحمد صبح المأذون الشيعى، وسنعمل على تعريف أهالى القرية بحقيقته حتى يتجنبوا خطره»، كاشفا عن وجود تسجيلات لدى الائتلاف يقر فيها «صبح» بأنه تشيع، ويدعو من خلالها لولاية الفقيه.

وأضاف لـ«الوطن»: «سنتقدم ببلاغات جماعية للنائب العام ضد صبح، بالتسجيلات التى نمتلكها والتى يؤكد فيها تشيعه، ومنها تسجيلات له فى إيران وأخرى تدعو لـ(دين الشيعة) ولولاية الفقيه»، رافضا سماح الأزهر له بالعمل كمأذون دون تحريات سابقة عنه، موضحاً أن خطورة تعيينه مأذونا تأتى من أن الكثير ممن يمتهن هذه المهنة فى القرى يعمل بالفتوى بين الناس خصوصاً فى أمور الزواج والطلاق، وهو ما سيفعله «صبح» على مذهب الشيعة.

وأشار «إسماعيل» إلى أن الزيجات التى يعقدها المأذون الشيعى صحيحة لو عقدها على مذهب أهل السنة والجماعة وباطلة لو عقدها على المذهب الشيعى، وهو ما تهدف الوقفة الاحتجاجية بالقرية إلى منعه من خلال تعريف الأهالى بخطره والاستعانة بمأذون آخر غيره.

من جانبه أكد الائتلاف العام للطرق الصوفية رفضه تعيين مأذون يعتنق المذهب الشيعى فى مصر، وقال مصطفى زايد، رئيس الائتلاف، لـ«الوطن»: «تعيين هذا المأذون يفتح الباب للتشيع بموافقة ضمنية من الحكومة، ويجب على علماء الأزهر أن يبينوا لنا هل يجوز أن يتولى مأذون يعتنق المذهب الاثنى عشرى عقد زيجات على المذهب الحنفى؟».