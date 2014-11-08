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الاتحاد الأوروبي: القدس يجب أن تكون عاصمة لدولتين

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قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، السبت، إن «القدس يمكن ويجب أن تكون عاصمة لدولتين»، في إشارة إلى الدولة الفلسطينية وإسرائيل.

وتابعت المسؤولة الأوروبية عقب لقائها رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في رام الله: «نعم، نعم القدس يمكن ويجب أن تكون عاصمة لدولتين»، وأضافت: «القدس ليست فقط مدينة جميلة وعاصمة، والتحدي هو في إظهار أن القدس يمكن أن يتم تقاسمها بسلام واحترام، وهذه الرسالة ليست للناس المقيمين هنا، وإنما رسالة إلى بقية العالم».

وعادت موغيريني، وكررت ما أعلنته، خلال زيارتها إلى غزة، السبت، في التأكيد على مطالبة الاتحاد الأوروبي بـ«اقامة دولة فلسطينية».

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