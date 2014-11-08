الرئاسة السودانية:مهاجم القصرالجمهوري «مختل عقليا» و «البشير» لما يكن موجودا وقتها

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في السودان، عماد سيد أحمد، أن كاميرات المراقبة الخاصة بالقصر الجمهوري ومحيطه أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الشخص الذي هاجم بوابات القصر واعتدى على جنديين من الحراسة وقتلهما «مختل عقليا»، وفقا لتصرفاته أثناء مداهمته بوابة القصر الجمهوري بالخرطوم، مما استدعى التدخل وإطلاق النار عليه.

ونفى المتحدث الرسمي للرئاسة السودانية، السبت، أن تكون تلك الحادثة العارضة مرتبطة بأي دوافع سياسية أو دينية، مؤكدا أن ما أثير بهذا الشأن بعيد تماما عن الحقيقة، التي اتضحت في البيانين الصادرين عن رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة السودانية في هذا الصدد.

وأكد أن الرئيس عمر البشير لم يكن موجودا بالقصر الجمهوري لحظة الحادثة، موضحا أن البشير يخصص، السبت من كل أسبوع لحضور فعاليات وبرامج اجتماعية مع الشعب السوداني.

وأشار إلى أن حركة السير في شارع النيل والطرق المحيطة بالقصر الجمهوري عادت لصورتها الطبيعية بعد نصف ساعة فقط من الحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن شخصا قام بمحاولة اقتحام بوابة القصر الجمهوري بشارع النيل بالخرطوم، وكان يحمل سلاحا أبيض، وعندما منعه الحراس طعن أحدهم وأخذ السلاح من الآخر وقتلهما، وقتلته قوات الحراسة.