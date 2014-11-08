بالصور ..فلسطينيون يخترقون جدار الفصل العنصري في ذكرى سقوط حائط برلين

أحدث نشطاء فلسطينيون من اللجان المقاومة الشعبية، أمس، ثغرة في جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، بين مدينة القدس وبلدات تقع في الجهة الغربية الشمالية من المدينة المقدسة، بالتزامن مع ذكرى سقوط جدار برلين في الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي قرر فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن»، التوجه إلى مجلس الأمن خلال الشهر الحالي للمطالبة باعتبار الأراضي الفلسطينية أراضي دولة محتلة، بينما أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من الشبان هدموا أجزاء من الجدار قرب بلدة بير نبالا، بواسطة أدوات بسيطة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية في الموقع. وقال أحد نشطاء المقاومة الشعبية بينما كان ملثما، رافضا الإفصاح عن اسمه، إن الفعالية تأتي في ذكرى هدم جدار برلين في ألمانيا، مشيرًا إلى أن ما أحدثه من ثغرة هو بداية نهاية جدار «الفصل العنصري» الذي يفصل الأراضي الفلسطينية ويقسمها لصالح المستوطنات الإسرائيلية.

وكان جدار برلين يفصل شطري برلين، الشرقي والغربي، والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية بغرض تحجيم المرور بين برلين الغربية وألمانيا الشرقية، بدأ بناؤه في 13 أغسطس1961 وجرى تحصينه على مدار السنين، ولكن تم فتحه من قبل الثوار في 9 نوفمبر 1989 وهدم بعد ذلك بشكل شبه كامل.

وأضاف الناشط، أن جدار الفصل هو تعبير للفصل العنصري في العصر الحديث، لافتًا إلى استمرار الفعاليات المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، حتى إزالته.