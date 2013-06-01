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احتمال الحكم بالسجن بحق ناشطات "فيمن" أوروبيات لتظاهرهن عاريات في تونس

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احتمال الحكم بالسجن بحق ناشطات "فيمن" أوروبيات لتظاهرهن عاريات في تونس احتمال الحكم بالسجن بحق ناشطات "فيمن" أوروبيات لتظاهرهن عاريات في تونس

كتب : ا ف ب الجمعة 31-05-2013 23:02

ينتظر أن تحاكم 3 ناشطات أوروبيات من حركة "فيمن"، الأربعاء المقبل، في تونس، التي تقود حركة النهضة الإسلامية حكومتها، وقد تصدر بحقهن أحكام نافذة بالسجن، لتظاهرهن عاريات الصدر تضامنا مع الناشطة التونسية المعتقلة "أمينة".

وصرح محاميهن صهيب البحري، أن الناشطات الثلاث، وهن فرنسيتان وألمانية، "ستتم إحالتهن إلى محكمة الناحية في تونس في الخامس يونيو، وستكون جلسة محاكمة عامة". وأعلنت القنصلية الفرنسية أن لديها المعلومات نفسها.

وستحاكم الناشطات بتهم "الاعتداء على الأخلاق الحميدة، وذلك بلفت النظر إلى فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات والتجاهر بما ينافي الحياء". وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن 6 أشهر نافذة.

وقالت زعيمة "فيمن" في باريس، الأوكرانية إينا شفتشنكو، إن الناشطات الثلاث هن الفرنسيتان بولين هيلييه ومرغريت شترن والألمانية جوزيفين مركمام.

ونظمت "فيمن" هذه التظاهرة تضامنا مع الناشطة التونسية أمينة السبوعي، المعروفة باسم "أمينة تيلر"، والموقوفة منذ أن كتبت بمفردها كلمة "فيمن" في 19 مايو على جدار مقبرة مجاورة لجامع عقبة ابن نافع في القيروان ، وهو أول جامع في تونس.

وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان بالإفراج "الفوري" عن أمينة لأنها "استخدمت فقط حقها في حرية التعبير وينبغي عدم سجنها لهذا السبب".

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