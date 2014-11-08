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واشنطن تُرحّب بالحكومة اليمنية الجديدة

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رحب البيت الأبيض، الجمعة، بالحكومة الجديدة في اليمن، وأكد أنه يشجع هذا البلد على تجاوز الخلافات بين الأحزاب بعد الأزمة المستمرة منذ أسابيع.

وأعلن اليمن تشكيل حكومة جديدة، مساء الجمعة، تضم 36 وزيرًا تهدف إلى إخراج البلد من الأزمة السياسية الخطيرة التي يشهدها.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي، برناديت ميهان، في بيان، إن واشنطن «ترحب بتشكيل حكومة جديدة في اليمن».

وأضافت أن مجلس الأمن القومي «يشيد بجهود الرئيس (عبدربه منصور هادي) ورئيس الوزراء (خالد محفوظ عبدالله بحاح) والقيادة السياسية ومختلف المجموعات في اليمن في التوصل إلى الاتفاق على تشكيل حكومة شاملة».

ودعا مجلس الأمن القومي كل الأطراف إلى مواصلة التعاون في الجديدة، مؤكدًا أن «كل المجموعات في اليمن لديها أدوار مهمة من أجل انتقال سياسي هادئ» في هذا البلد.

وقالت ميهان، إن «هذه الحكومة التي تتسم بالتعددية الحزبية يجب أن تمثل قوة وحدة اليمن التي تتجاوز المصالح الفردية والحزبية التي يمكن أن تخرج أهداف أمة عن مسارها».

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