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مقتل 165 شخصا في العمليات التي شنتها قوات النظام في عدد من المدن السورية أمس

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مقتل 165 شخصا في العمليات التي شنتها قوات النظام في عدد من المدن السورية أمس مقتل 165 شخصا في العمليات التي شنتها قوات النظام في عدد من المدن السورية أمس

كتب : الأناضول منذ 22 دقيقة

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 165 شخصا، في العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري، في العديد من المدن والبلدات السورية، بالأمس.

وذكرت الشبكة السورية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية والهجمات المختلفة التي شنتها القوات التابعة للجيش السوري النظامي، برا وجوا، على مدار يوم كامل، منذ صباح الأمس، قد أدت إلى مقتل 64 شخصا في حلب، و55 في ريف العاصمة دمشق، و19 في حمص، و17 في حماه، و6 في درعا، و3 في إدلب، وقتيل واحد في اللاذقية، ليصل بذلك إجمالي القتلى على مدار أمس إلى 165 شخصا.

ومن جانبها ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية، وقوع معارك ضارية بين وحدات الجيش السوري الحر من ناحية، وبين القوات التابعة للنظام من ناحية أخرى، وذلك في عدة قطاعات ريفية من العاصمة دمشق.

وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن القوات الأمنية السورية، تمكنت من قتل عدد كبير من المجموعات المسلحة، بينهم عناصر أجنبية، في العمليات العسكرية التي قامت بها في مختلف أنحاء البلاد.

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