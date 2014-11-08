بالفيديو.. «الغيطي» يرفض تهنئة «أبو تريكة» في عيد مولده: «عدو للوطن»

هاجم الإعلامي محمد الغيطي، النجم الكروي السابق محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، بدلًا من تهنئته بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: «هو عدو للوطن، ويدعم الأولتراس، ويتاجر بدماء شهداء بورسعيد».

وأضاف «الغيطي»، عبر برنامجه «صح النوم»، على قناة «التحرير»، مساء الجمعة: «غير إنه رفض يسلم على المشير طنطاوي، وتحدى الأهلي بالأولتراس، ودعم حماس، وساند مرسي، وامتنع عن المشاركة في السوبر، وساند اعتصام رابعة».

وتابع: «عمره ما بيواسي أم شهيد، ولا بيدفع مليم لأسر الشهداء، كان نفسي أقول له كل سنه وانت طيب».