أوباما: سقوط جدار برلين كان تقديرا لمن ضحوا ليصلوا للحرية

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إن سقوط جدار برلين قبل 25 عاما كان تقديرا لأولئك الذين لقوا حتفهم في محاولة للوصول إلى الحرية وللتحالف الأمريكي الالماني الغربي إبان فترة ما يعرف بالحرب الباردة.

وقال أوباما انه لن ينسى أبدا صور سكان برلين الشرقية وهم يهدمون الجدار، ويتدفقون إلى برلين الغربية.

ويستطرد أوباما قائلا: «وكان ذلك تذكيرا بأن الجدران الخرسانية والأسلاك الشائكة لا يمكن في نهاية المطاف أن تقف في وجه إرادة الرجال والنساء العاديين الذين عزموا امرهم على العيش أحرارا».