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العثور على جثمان سيدة بعد أسبوع من غرقها بالمنيا أثناء غسل أواني

  • مصر
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تسبب غسل عدد من أواني الطهي في مياه النيل بأحد قري المنيا، في غرق حياة سيدة شابة لا يتجاوز عمرها 22 عاماً، بعد انزلاق قدمها في النهر، واختفاء جثتها لأكثر من أسبوع حتي طفت الجمعة.

وتلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بالعثور على جثة سيدة طافية على مياه نهر النيل، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى سوسن. أ.ع، 22 سنة، ربة منزل، مقيمه بقرية شيبة الشرقية، التابعه لمركز أبوقرقاص، ومحرر بغرقها محضر رقم 9872 لسنة 2014.

وأكد «محمد.ع»، 30 سنة فلاح، زوج السيدة، أن زوجته لقيت مصرعها بعد أن انزلقت قدمها في نهر النيل أثناء غسل الأواني، وجرفها تيار المياه لمدينة المنيا، حتى انتشلت الجمعة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم.

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