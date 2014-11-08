إصابة فردي أمن وتحطم محتويات في مشاجرة بمستشفى المنيا

أصيب فردي أمن بمستشفى المنيا الجامعي بعد مشاجرة مع عدد من مرافقي أحد المرضى، مساء الجمعة، وتحطمت أجهزة وأدوات طبية قيمتها نحو 10 آلاف جنيه، حسب تقدير مبدئي بالمحضر المحرر بالواقعة.

وتلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرط بندر المنيا بنشوب مشاجرة بمستشفى المنيا الجامعي بين أمن المستشفي ومرافق أحد المرضي.

ونشبت المشاجرة عندما منع أمن المستشفى مرافقي أحد المرضي من الدخول، طبقا للوائح المستشفي، فنشبت مشاجرة اتهم فيها أمن المستشفي مرافقي المريض بالتعدي على فردي الأمن وإحداث تلفيات بالمستشفى، حيث تم تحطيم محتوى قسم الجراحة، وكذلك أجهزة طبية و«تروليات» وكمية من الأدوية، وقدر بعض العاملين بالمستشفى التلفيات بحوالي عشرة آلاف جنيه.

وأصيب بالمشاجرة «الفاروق.أ.م.ف» ( 28 سنة) بجروح بالوجه والفخذ الأيسر، و«الحسيني.أ.ف» (24 سنة) باشتباه ما بعد الارتجاج، وكلاهما فردي أمن بمستشفي المنيا الجامعي.

وتمكنت الخدمة الأمنية بالمستشفى من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين واصطحابهم لقسم شرطة بندر المنيا .

وتحفظت أجهزة الأمن على أربعة متهمين هم: «كامل.ن.ك» (23 سنة ـ طالب)، وشقيقه «عصام.ن.ك» (32 سنة ـ حاصل على دبلوم)، «هاني.ك.ل» (30 سنة ـ حاصل على دبلوم)، إضافة لطالب عمره 13 سنة، تم إخلاء سبيله لصغر سنه، وجميعهم مقيمون بقرية «الشرفا» بمركز المنيا.