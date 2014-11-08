افتتاح مهرجان النمسا الثقافي الثالث بحديقة الأزهر (فيديو)

شهد الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، ونائب سفير النمسا، الدكتور رينيه ايمراي، افتتاح المهرجان الثقافي الثالث لجمهورية النمسا، المنظم من المركز الثقافي النمساوي، بحديقة الأزهر، بعنوان «تلاقي النمسا مع مصر»، في إطار دعم العلاقات بين البلدين.

وتضمن المهرجان، ورش عمل فنية، ورسوما للأطفال لتعليمهم المهارات المختلفة في الفنون، وعروض البانتوميم للفنان أحمد نبيل، إلى جانب العروض الفنية والموسيقية وقدمتها فرق من النمسا.

وقال المحافظ إن حرص النمسا على تنظيم المهرجان للعام الثالث على التوالي يعكس قوة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى تطلع القاهرة دومًا إلى توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم.

وحضر الحفل شريف العريان، مدير عام منظمة أغا خان في مصر، والعميد وجدي زقزوق، رئيس حي وسط، وعدد من قيادات المحافظة.