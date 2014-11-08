أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

افتتاح مهرجان النمسا الثقافي الثالث بحديقة الأزهر (فيديو)

  • مصر
  • 17
Google+ Print

شهد الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، ونائب سفير النمسا، الدكتور رينيه ايمراي، افتتاح المهرجان الثقافي الثالث لجمهورية النمسا، المنظم من المركز الثقافي النمساوي، بحديقة الأزهر، بعنوان «تلاقي النمسا مع »، في إطار دعم العلاقات بين البلدين.

وتضمن المهرجان، ورش عمل فنية، ورسوما للأطفال لتعليمهم المهارات المختلفة في الفنون، وعروض البانتوميم للفنان أحمد نبيل، إلى جانب العروض الفنية والموسيقية وقدمتها فرق من النمسا.

وقال المحافظ إن حرص النمسا على تنظيم المهرجان للعام الثالث على التوالي يعكس قوة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى تطلع القاهرة دومًا إلى توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم.

وحضر الحفل شريف العريان، مدير عام منظمة أغا خان في مصر، والعميد وجدي زقزوق، رئيس حي وسط، وعدد من قيادات المحافظة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة