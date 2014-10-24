الأزهر ينعي شهداء انفجار الشيخ زويد: «أرواحكم لن تذهب سدى»

أكد الأزهر الشريف أن مصر كلها بشعبها وقيادتها وأزهرها تقف خلف قواتها المسلحة والشرطة في حماية الوطن والدفاع عنه ضد «البغاة» و«المارقين».

ونعى الأزهر الشريف، في بيان له، مساء الجمعة، بكامل الأسى والحزن شهداء الحادث الأثيم الذين استهدفتهم مجموعة من الإرهابيين ممَّن «لا دِين ولا أخلاقَ لهم».

وأكد البيان أن أرواح شهداء الواجب الوطني لن تذهب سدى، مطالبًا السلطات وأجهزة الدولة المعنية بضرورة تعقب هؤلاء الجناة «خونة الدين والوطن»، وتقديمهم للعدالة الناجزة، حسب البيان.

وأوضح البيان أنَ هذه الأعمال الإرهابية لن تنالَ من عزيمة المصريين، ولن تفت في عضُدهم، وأن مصر سائرة، بمشيئة الله، نحو برِّ الأمان، وستصل حتمًا إلى بُغيتها من العيش الآمِن والسلام بين أبنائها.