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إثيوبيا تعتزم إطلاق برنامج «يانصيب» جديد لتوفير تمويل إضافى لـ«النهضة»

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تعتزم الإثيوبية إطلاق برنامج جديد لتوفير تمويل إضافى لبناء سد النهضة، يشمل ما يطلق عليه الإثيوبيون مسابقة تومبولا «يانصيب» جديدة، وبيع ألبوم موسيقى، وبيع سندات، وغيرها.

وقال مدير العلاقات العامة بالمجلس الوطنى التنسيقى لدعم سد النهضة الإثيوبى «حكومى»، فقادو كتما، إن الهدف من البرنامج جمع أكبر قدر من الأموال لصالح مشروع سد النهضة، لافتاً إلى أن عملية جمع الأموال مستمرة من خلال مسابقة اليانصيب التي تم إطلاقها مؤخراً لدعم بناء السد.

وأضاف «كتما» أن جوائز الفائزين في مسابقة اليانصيب هذه تبلغ قيمتها 25 مليون بر إثيوبى «نحو مليون وثلاثمائة ألف دولار»، معتبراً أن بناء السد «يلعب دوراً مهماً في تحسين ثقافة الادخار بين المواطنين، وخلق توافق وطنى». ودعا الشعب الإثيوبى إلى تعزيز دعمه لإنجاح بناء السد.

كان المجلس الوطنى التنسيقى لدعم سد النهضة أطلق في سبتمبر الماضى خدمة الرسائل القصيرة، حيث يتم عبرها استقبال التبرعات للسد. وقال التليفزيون الإثيوبى الرسمى، نهاية سبتمبر، إن إجمالى تبرعات الإثيوبيين من أجل بناء السد بلغ نحو 12 مليون بر إثيوبى «نحو 600 ألف دولار أمريكى». وأضاف التليفزيون أن عدد الذين تبرعوا لدعم سد النهضة خلال 3 أسابيع فقط بلغ 3.5 مليون إثيوبى، بعد إطلاق «المجلس الوطنى» خدمة الرسائل القصيرة لدعم السد.

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