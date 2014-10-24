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تركيا: الجيش السوري الحر سيرسل 1300 مقاتل إلى كوباني

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يعتزم الجيش السوري الحر، الذي يقاتل قوات الرئيس السوري، بشار الأسد، إرسال نحو ألفا و300 مقاتل إلى مدينة كوباني الكردية شمالي سوريا، والتي تتعرض للهجوم من قبل تنظيم «داعش»، حسب ما أكده الرئيس التركي، رجب طيب أردوجان.

وقال أردوجان في تصريحات مباشرة من تالين، عاصمة إستونيا، ونقلتها قناة «سي إن إن تورك»: «قلنا للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إن اختيارنا الأول لتعزيز الدفاع عن كوباني هو الجيش السوري الحر وتليه قوات البيشمركة الكردية العراقية».

وأضاف: «بعدها قال حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يتولى عملية التنسيق عن كوباني، إنه سيقبل بوجود 200 من قوات البيشمركة، ووفقا لأحدث الأنباء تقلص هذا الرقم إلى 150».

واختتم أردوجان حديثه قائلا: «على ما يبدو، قبل حزب الاتحاد الديمقراطي قدوم ألفا و300 مقاتل من الجيش السوري الحر، جهاتنا المعنية تعمل من أجل تحديد الطريق التي يمكنهم أن يسلكوها إلى كوباني. من ناحيتنا، كما قلنا من قبل، ليس لدينا أي مشكلة مع مرور الجيش السوري الحر عبر تركيا».

وكانت العلاقات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والجيش السوري الحر توترت في الماضي ووصل الأمر إلى حدوث اشتباكات، ولكن مؤخرا اتفق الطرفان على الاتحاد من أجل مواجهة داعش، العدو المشترك بالنسبة لهما.
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