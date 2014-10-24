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تدمير 30 مدرعة ودبابة نوع «إبرامز» لـ«داعش» بقصف جوي شمال بابل

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تدمير 30 مدرعة ودبابة نوع «إبرامز» لـ«داعش» بقصف جوي شمال بابل تدمير 30 مدرعة ودبابة نوع «إبرامز» لـ«داعش» بقصف جوي شمال بابل

أفاد مصدر أمني مسؤول في عمليات بابل، الجمعة، بأن القوات الجوية دمرت 30 مدرعة ودبابة من نوع «إبرامز» كانت بحوزة تنظيم «داعش» في ناحية جرف الصخر 45 كيلومترا شمال المحافظة.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي، «واع»، عن المصدر قوله إن «القوة الجوية التابعة لوزارة الدفاع حددت مواقع عصابات داعش، حيث دمرت 30 مدرعة وأحرقت دبابة نوع (إبرامز) في منطقة الفارسية، التابعة لناحية جرف الصخر، شمال الحلة»، مبينا أن «القوة حاصرت الناحية من جميع المحاور، بالإضافة إلى مراقبة نهر الفرات الذي يفصل الناحية عن عامرية الفلوجة لقتل كل من يهرب من الإرهابيين».

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