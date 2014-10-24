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مفوضية الانتخابات بالسودان تدرس إجراءات مشاركة المغتربين في الانتخابات المقبلة

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مفوضية الانتخابات بالسودان تدرس إجراءات مشاركة المغتربين في الانتخابات المقبلة مفوضية الانتخابات بالسودان تدرس إجراءات مشاركة المغتربين في الانتخابات المقبلة

أكد جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والمفوضية القومية للانتخابات، على أهمية مشاركة المغتربين السودانيين في الانتخابات المقبلة، من خلال قانون الانتخابات المعدل للعام 2014، والذي أتاح للمغتربين فرصة المشاركة في انتخابات الرئاسة ونصف أعضاء المجلس الوطني «البرلمان».

وتابع رئيس مفوضية الانتخابات السودانية، مختار الأصم، في تصريح، الجمعة، أن المفوضية تلقت مذكرة من الأمين العام لجهاز المغتربين السفير حاج ماجد محمد سوار، بشأن فتح باب التشاور حول إيجاد السبل الكفيلة التي تضمن للمغتربين ممارسة حقهم الدستوري كناخبين في الانتخابات القادمة، وفق حيثيات يتم الاتفاق عليها بين الجانبين في هذا الخصوص، تحقيقا لتطلعات ورغبات السودانيين بالخارج في المشاركة السياسية.

وقال الأصم إن جهاز المغتربين أشاد بمبادرة المفوضية بتوسعة دائرة مشاركة المغتربين كما نص قانون الانتخابات لعام 2014، والذي كان يمنح المغتربين بعض الحق للمغترب في أن يدلى بصوته في انتخاب الرئيس فقط، كما كان يحتم على الناخب السوداني أن يكون داخل دائرة جغرافية على الأقل لمدة ثلاثة أشهر حتى يكون مسجلا بالسجل الانتخابي.

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