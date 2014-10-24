وزير الأوقاف لأهالي السويس: لا تسمحوا لفئة ضالة بتشويه تاريخكم

وصف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السويس بـ«مدينة مفعمة بالوطنية». وقال: «نعلن للعالم كله من السويس خلال يوم احتفالها بالعيد القومي لها أن مصر بقيمها الحضارية وصمودها لم ولن تنكسر، بل ستظل مصر صامدة وعزيزة وحصنًا للإسلام والمسلمين»، مناشدًا أهالي السويس «الوقوف حائط صد في مواجهه الخونة والمتطرفين وألا تسمحوا لفئة ضالة بتشويه تاريخكم».

وقال جمعة، خلال خطبة صلاة الجمعة، بمسجد بدر بالسويس، إن مشروع قناة السويس الجديدة هو العبور الثاني لقناة السويس بعد العبور الأول في أكتوبر 73، مشيرًا إلى أن الشعب المصري استقطع من قوته من أجل دعم القناة الجديدة للمشاركة في بناء مصر.

وخلال لقائه بأئمة المساجد بالسويس قال جمعة إن «الوزارة تدعم أئمة وعلماء الأوقاف، إلى جانب أنها ستنظم قوافل دينية لمساجد السويس لنشر مفهوم الإسلام الوسطي الصحيح»، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت نصف مليار جنيه لإعادة إعمار 732 مسجدًا على مستوي الجمهورية.

وأعرب «جمعة» عن سعادته بتواجده في السويس لحضور احتفالات المحافظة بانتصارات 24 أكتوبر 1973، مؤكدًا وطنية شعب السويس ومدن القناة.

بدوره، أعرب اللواء العربي السروي، محافظ السويس، عن سعادته بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والنخبة الطيبة المصاحبة له من الوزارة، مشيرًا إلى أن السويس ترحب دائما بضيوفها من علماء الأوقاف والأزهر لنشر وإعلاء الدعوة الإسلامية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي بعض الشباب.