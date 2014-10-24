«المركزي للتعمير»: انتهاء 50% من المنازل البدوية في جنوب سيناء

انتهى الجهاز المركزي للتعمير، ممثلاً في جهاز تعمير سيناء، من تنفيذ نحو 50% من مشروع إنشاء 150 منزلاً بدوياً في محافظة جنوب سيناء، وجارٍ طرح 140 منزلاً أخرى بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة تقديرية 19.6 مليون جنيه، في إطار تنفيذ 1690 منزلاً في محافظات «الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء»، خلال 3 سنوات، والتي تم إدراج مرحلتها الأولي ضمن خطة الجهاز للعام المالي الحالي «2014– 2015»، بقيمة 34 مليوناً.

وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية له، الجمعة، إن هذه المشروعات تساهم في دعم الاستقرار والتنمية في المحافظات الثلاث.

بدوره، أوضح المهندس محمد السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء، أنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه لمحافظة الإسماعيلية في خطة العام المالي الحالي، لإنشاء 300 منزل بدوي في «القنطرة شرق وغرب، العبور، الأبطال، التقدم، أبوعروق، جلبانة».

وأضاف السقا أنه جار طرح 30 منزلاً منها بقرية التقدم ضمن مشروع إنشاء 100 منزل في قري «التقدم، الأبطال والعبور»، موضحاً أنه بالنسبة لمحافظة شمال سيناء تم تخصيص 9 ملايين جنيه في خطة العام المالي الحالي لإنشاء 640 منزلاً بدوياً في «بئر العبد، العريش، الحسنة، نخل، رمانة، الشيخ زويد، وتوابعها»، وجارٍ التنسيق بشأنها مع المحافظة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء، تم تخصيص 15 مليون جنيه لإنشاء 750 منزلاً بدوياً في «رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، سانت كاترين، نويبع، وتوابعها»، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 150 منزلاً منها، بتكلفة 18 مليون جنيه.