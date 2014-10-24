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2.45 مليار دولار تحويلات المغتربين الأردنيين خلال 8 أشهر

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سجلت التحويلات المالية للأردنيين العاملين في الخارج، خلال الـ8 الشهور الأولى من 2014، لتبلغ 1771 مليون دينار، أي نحو 2.49 مليار دولار، ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من 2013.

وأشار البنك المركزي الأردني، في بيان، الخميس، إلى أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج واصلت ارتفاعها خلال 2014، حيث ارتفعت بنسبة 1.4% مع نهاية يوليو الماضي، لتبلغ 1552.1 مليون دينار، أي 2.19 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من 2013.

ويقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بنحو 300 ألف شخص يعمل معظمهم في دول الخليج، وتبذل الأردنية جهودا حثيثة لتوفير فرص عمل لمواطنيها في الخارج بخاصة في الدول العربية للحد من معدلات البطالة المرتفعة والتي بلغت 12% وفقا لآخر تقرير أصدرته دائرة الإحصاءات العامة.

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