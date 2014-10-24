الإدارة الأمريكية تعتزم نقل معتقل في أفغانستان لمحاكمته في فيرجينيا

قال مسؤولون أمريكيون إن الإدارة الأمريكية تجري استعدادات لنقل أحد المعتقلين في السجون الأفغانية إلى الولايات المتحدة حيث تتم محاكمته أمام إحدى المحاكم بولاية فيرجينيا.

وستكون هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها نقل معتقل من سجن عسكري في أفغانستان للمثول أمام محكمة جنائية أمريكية للنظر في قضية تتعلق بـ«أعمال إرهابية».

> والمعتقل هو ضابط روسي يدعى اريك حميد الله شارك في الحرب السوفيتية في أفغانستان، ثم انضم بعد ذلك إلى صفوف حركة طالبان وبقي في أفغانستان.

وتم اعتقال حميد الله، في 2009، عقب هجوم على دورية للشرطة الأفغانية وجنود أمريكيين، في إقليم خوست، وتم احتجازه بمعتقل باروان الأمريكي بقاعدة «باجرام» الأفغانية منذ ذلك الحين.

ومن المتوقع أن يواجهه حميد الله عقوبة السجن مدى الحياة في عدة تهم تتعلق بهجوم، في 2009.

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