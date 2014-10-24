أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الإدارة الأمريكية تعتزم نقل معتقل في أفغانستان لمحاكمته في فيرجينيا

Google+ Print

قال مسؤولون أمريكيون إن الإدارة الأمريكية تجري استعدادات لنقل أحد المعتقلين في السجون الأفغانية إلى الولايات المتحدة حيث تتم محاكمته أمام إحدى المحاكم بولاية فيرجينيا.

وستكون هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها نقل معتقل من سجن عسكري في أفغانستان للمثول أمام محكمة جنائية أمريكية للنظر في قضية تتعلق بـ«أعمال إرهابية».
> والمعتقل هو ضابط روسي يدعى اريك حميد الله شارك في الحرب السوفيتية في أفغانستان، ثم انضم بعد ذلك إلى صفوف حركة طالبان وبقي في أفغانستان.

وتم اعتقال حميد الله، في 2009، عقب هجوم على دورية للشرطة الأفغانية وجنود أمريكيين، في إقليم خوست، وتم احتجازه بمعتقل باروان الأمريكي بقاعدة «باجرام» الأفغانية منذ ذلك الحين.

ومن المتوقع أن يواجهه حميد الله عقوبة السجن مدى الحياة في عدة تهم تتعلق بهجوم، في 2009.
>

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية