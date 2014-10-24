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انفجار عبوة ناسفة يشعل النار بسيارة في بورسعيد للمرة الـ10 بنفس المنطقة

  • مصر
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انفجرت، في الساعات الأولي من صباح الجمعة، عبوة متفجره محلية الصنع أسفل سياره ملاكي بورسعيد، وعليها شعار هيئة قضائية، كانت تنتظر خالية من الركاب في ميدان الجوهرة بحي الزهور ببورسعيد، قرب من استراحة ضباط الشرطة.

وتسبب الانفجار في اشتعال النيران بالسيارة، وانتقلت إلى موقع الانفجار سيارات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والبحث الجنائي، وتم السيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان عن قيام مجهول بإلقاء جسم أسفل السيارة وانفجر هذا الجسم محدثا صوت قوي.

ورجح خبير مفرقعات بمديريية أمن بورسعيد أن يكون الجسم المنفجر محدث صوت مصنع محليا.

يذكر أن هذا الانفجار يعد رقم 10 في نفس المنطقة ومحيطها خلال شهر تقريبا.

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