احتفلي في اليوم الوطني السعودي بماكياج باللون الأخضر

يُعتبر اللون الأخضر من الألوان التي ترمز إلى الوطن، لما تحمله من أبعاد في عَلم المملكة العربية السعودية. وبمناسبة اليوم الوطني السعودي، موقع "سيدتي نت" اختار لك مجموعة من صور النجمات بمكياج أخضر لافت.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا اللون يُناسب المرأة السمراء، ويمنحها التميّز، إذا أضيف إليه الكحل العربي الأسود.

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لون الظلال يحبّ أن يكون متناسقاً مع لون بشرتك

يستخدم ظلال العيون الأخضر عادةً على البشرة المتوسّطة والداكنة، إذ لا يُنصح باستخدامه على البشرة الفاتحة كي لا تبدو قويّة وكثيفة. كذلك، من الأفضل استعمال الكحل السائل وانتظاره حتّى يجفّ.

دمج الظلال مع الكحل

الطريقة المفضّلة لدمج الظلال الملوّنة هي باستخدام الكحل. قومي بوضع مكياجك، وأضيفي القليل من الكحل الأخضر. وبهذه الطريقة، ستحصلين على لون مميّز وغير متوقع.

القليل هو بالحقيقة الأجمل

قومي باختيار واحد، وربما اثنين من الأماكن التي ترغبين في وضع لمسة من اللون الأخضر عليها. قد يكون القليل من الأخضر في الزاوية الخارجية للجفن كافياً للحصول على الإطلالة والنظرة المطلوبة.



أمّا بالنسبة إلى النجمات، فإليك في ما يلي الطرق التي اتبعتها كلّ منهن في تطبيق الظلال الأخضر:

Christina Ricci: رسمت عينها بالقلم الأسود، واكتفت بوضع الاي لاينر الأخضر اللامع مع الظلال الفضي، ما منح نظرتها إشراقاً لافتاً.

Demi Moore: إلى جانب اللون الأسود، استخدمت مور اللون الأخضر لتحديد العين بالكامل، حتى على الجفن السفليّ.

Freida Pinto: وضعت الكحل الأسود داخل العين مع الظلال الأخضر على الجفن العلوي والقليل من الماسكرا.

Jada Pinkett Smith: تميّزت هذه المرأة السمراء بالظلال الأخضر القويّ فوق العين، مع القليل من الظلال الأسود على الزاوية الخارجية للعين.

Katy Perry: حاولت أن تمزج اللون الأخضر بالبنفسجي، بشكل وضعت اللون البنفسجيّ على الجفن العلوي والآخر تحت العين.

Kelly Rowland: استخدمت خدعة تكبير العين باللون الأبيض، وأضافت إلى مكياجها اللون الأخضر، ما منحها نظرة جذابة جداً.

Lea Michele: اكتفت بوضع الظلال الأخضر على الزاوية الداخلية للعين مع القلم الأسود على الجفن السفلي.

Leona Lewis: اعتمدت مكياج العيون الدخانية لنظرة عربية لافتة، وأضافت القليل من اللون الأخضر إلى الجفن العلوي.

Rihanna: حصلت على نظرة شابة كما استطاعت إبراز لون عينيها بالأخضر الفاتح.

Vanessa Hudgens: وضعت الرموش المصطنعة لتكبير عينها، ثمّ استخدمت الظلال الأخضر بعدة درجات على طريقة التربيت.

وأنت سيدتي! أيّ طريقة ستعتمدين لمكياجك الأخضر في اليوم الوطني السعودي؟

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