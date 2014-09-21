بالفيديو: تدليك منزلي للحفاظ على شباب البشرة

يكتمل جمال الوجه ونعومة البشرة في الراحة التي تنعكس مباشرة على الاشراق والجاذبية. لذلك بالرغم من قوة المكياج في اخفاء العيوب الا ان البشرة النظيفة تساعد في تثبيت المكياج، والوجه الشاب الخالي من التجاعيد يمنح الاطلالة تميزاً. لا تترددي سيدتي في تنظيف وجهك بمستحضرات خاصة والتزمي بخطوات التدليك اللازمة قبل البدء بوضع الكريم اليومي. ننصحك بتطبيق الخطوات التالية مرة في الأسبوع ما يساعد في تنعيم البشرة، ابعاد ظهور التجاعيد اضافة الى شد عضلات الوجه.

تابعي " خطوات سيدتي" لتدليك الوجه وحافظي على شباب بشرتك.

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