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مصادر: محرم الراغب رئيسا لنادي "إيروسبورت" بترشيحات "إخوانية"

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مصادر: محرم الراغب رئيسا لنادي "إيروسبورت" بترشيحات "إخوانية" مصادر: محرم الراغب رئيسا لنادي "إيروسبورت" بترشيحات "إخوانية"
العاملون بوزارة الطيران يرفضون.. وأعضاء النادي ينظمون مسيرة للاعتراض

كتب : حسن حسين الثلاثاء 28-05-2013 21:45

علمت "الوطن" من مصادر أن قرارا وزاريا سيصدر خلال ساعات من وزير الطيران المدني، بتعيين محرم الراغب رئيسا لمجلس إدارة نادي "إيروسبورت" التابع لوزارة الطيران المدني، بناء على ترشيح شخصية إخوانية، بعد استقالة شريف علام.

وقوبل الترشيح برفض من العديد من العاملين بالوزارة والشركات التابعة، نظرا لوجود عدد من الكفاءات بالوزارة من الرياضيين لديهم القدرة على إدارة النادي، بخلاف تجاوز الراغب السبعين من عمره، والأفضل منح الفرصة للشباب من أبناء الشركات.

وأشار المعترضون إلى أن ترشيح الراغب جاء من بعض الشخصيات الإخوانية، خاصة أنه من المقربين من الجماعة وحزب الحرية والعدالة حاليا.

كما نظم عدد من أعضاء النادي مسيرة إلى وزارة الطيران، للاعتراض على قبول استقالة رئيس المجلس شريف علام، ورفضوا دخول الراغب إلى النادي.

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DMC

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