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عضو اللجنة الدولية لتقييم "سد النهضة": على مصر الإسراع لوقف هذا المشروع

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عضو اللجنة الدولية لتقييم "سد النهضة": على مصر الإسراع لوقف هذا المشروع عضو اللجنة الدولية لتقييم "سد النهضة": على مصر الإسراع لوقف هذا المشروع

كتب : محمد عاشور منذ 49 دقيقة

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية لتقييم مشروع سد النهضة، إن القرار كان مفاجئا وغير متوقع.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أنه يجب على الإسراع في اتخاذ قرارات لوقف هذا المشروع، مشيرا إلى أنه على مصر والسودان أن تتفقان لأخذ قرارات متوافقة حيال هذا المشروع.

وأشار إلى أنه على مصر أن تدير عملية التفاوض، وتأخذها كحزمة واحدة، مضيفا أنه إذا فضلت تلك المفاوضات، فلابد من وجود وساطة من دولة كبرى تتدخل في تلك المفاوضات.

وتابع: "عام 2025 سيكون هناك 4 سدود على النيل، وينبغي أن يكون لمصر رد فعل حقيقي".

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