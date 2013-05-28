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وزير الري ينفي تصريحا له في أقل من ساعة بشأن حصة مصر من مياه النيل

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وزير الري ينفي تصريحا له في أقل من ساعة بشأن حصة مصر من مياه النيل وزير الري ينفي تصريحا له في أقل من ساعة بشأن حصة مصر من مياه النيل
بهاء الدين: نسعى لسد العجز ولن نفرط في متر واحد من حصتنا

كتب : محمد عاشور منذ 33 دقيقة

نفى الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، ما صرح به للإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم، بشأن قلق من البدء في إجراءات تحويل مسار النيل، تمهيدا لبناء سد النهضة الإثيوبي، والتأثير على حصة .

وقال وزير الري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامي عمرو أديب، إن البدء في إجراءات تحويل مسار النيل إجراء طبيعي، وتابع: "أنا غير قلق من هذا المشروع".

وأضاف: بعد اكتمال بناء السد سيؤدي ذلك إلى خلل في كمية المياة التي تصل مصر والسودان، ولكن هذا يتم تعويضه من خلال كميات المياه المخزنة خلف السد العالي".

وأكد وزير الري، أن مصر لديها عجز 7 مليارات متر مكعب في المياه، موضحا أن الدولة تعمل على إعادة استخدام أجزاء من المياه لتعويض ذلك العجز، وتابع: لن نفرط في متر واحد من حصة مصر".

وأشار إلى أن الحكومة لديها الخطط البديلة لمواجهة أي أمر طارئ في هذا الشأن، ولكنها تنتظر تقرير اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم هذا المشروع.

واختتم: أدعو الشعب المصري لعدم القلق؛ لأننا نعمل على قدم وساق ونتحرك تحركات سياسية وأمنية على أعلى مستوى في هذه القضية الهامة".

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