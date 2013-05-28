السفير المصري بإثيوبيا: القاهرة كانت على علم بتحويل أديس أبابا لمجرى النيل

السفير محمد إدريس: المصريون انشغلوا بالمشكلات الداخلية ولم يهتموا بالمشكلات الخارجية

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة

قال السفير محمد إدريس سفير مصر في إثيوبيا، إن الجانب المصري كان يعلم بخطوة الجانب الإثيوبي حول تغيير مجرى النيل الأزرق، وأضاف أن المصريين انشغلوا بالمشكلات الداخلية ولم يهتموا بالمشكلات الخارجية، حيث إنها ليست المرة الأولى أن يعلن الجانب الإثيوبي عن نيته لتحويل مجرى النيل.

وتابع إدريس، في اتصال هاتفي في برنامج جملة مفيدة، على قناة "إم بي سي مصر"، مع منى الشاذلي، أن تغيير مسار النيل ليس يعني قطعه بل يعني أن تأتي المياه من مسار وفرع آخر، مضيفا أن هناك توافقا بين مصر والسودان وإثويبا يجب أن تقوم على مبادئ واضحة منها تحقيق منافع مشتركة وعدم الإضرار بأي طرف، وأضاف أن ماحدث هو إجراءات هندسية ولا يعني قطع المياه، مؤكدا على وجود اتصالات بين كافة الجوانب لبحث هذا الأمر.