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شلل مرورى فى شارع قصر العينى بسبب الجدران الخرسانية

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شلل مرورى فى شارع قصر العينى بسبب الجدران الخرسانية شلل مرورى فى شارع قصر العينى بسبب الجدران الخرسانية

أصيب شارع قصر العينى اليوم الثلاثاء بحالة من الشلل المرورى التام، خاصة أمام وزارة وبالقرب من وزارة التعليم العالى، وذلك بسبب تحويل سير الحركة المرورية إلى داخل منطقة جاردن سيتى، ومنه إلى طريق كورنيش النيل.

يأتى ذلك بسبب الجدار الخرسانى الذى يقسم شارع قصر العينى – القريب من مجلس الوزراء - والذى تم بناؤه فى إطار محاولات وزارة الداخلية منع وصول المتظاهرين للمبانى الحيوية إبان تظاهرات الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير.

يذكر أن منطقة وسط البلد تقع فيها أغلب المبانى والوزارات الحيوية لذا تم تحصينها بأكثر من ستة عشر جدارا خرسانيا على مر العامين الماضيين.

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مصر 365

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