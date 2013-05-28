وزير الشباب: حزنت على الحالة التى وصل إليها مركز شباب الجزيرة

قال الدكتور أسامة ياسين، وزير الدولة لشئون الشباب: "حزنت وأسفت على الحالة التى وصل إليها مركز شباب الجزيرة (ملاعب متآكلة، قمامة متراكمة، سيارات متهالكة)".

> وأضاف ياسين، عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "لا بأس ولا يأس.. خطة تطوير طموحة للملاعب وصالات الأنشطة، والخدمات ليعود لمركز شباب الجزيرة المظهر الحضارى الجمالى".

واختتم قائلا: "نرحب بكل فكرة وكل نصيحة تقدم لنا قبل البدء فى تطوير مركز شباب الجزيرة، فأعلم أن له محبون كثر وكل فكرة تصلنا من كل المخلصين لمراكز شباب مصر".

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