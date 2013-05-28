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انقطاع الكهرباء والإنترنت وتخريب محطة مأرب الغازية باليمن

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انقطاع الكهرباء والإنترنت وتخريب محطة مأرب الغازية باليمن انقطاع الكهرباء والإنترنت وتخريب محطة مأرب الغازية باليمن

 خرجت محطة مأرب الغازية، مجددا عن الخدمة بعد تعرض خطوط نقل الكهرباء لاعتداء تخريبى جديد.

وأفادت مصادر محلية بمحافظة مأرب، أن الاعتداء وقع فى منطقة الدماشقة شرق العاصمة صنعاء، وبسبب انقطاع الكهرباء قررت المحكمة الجزائية بمدينة عدن جنوب اليمن تأجيل النظر فى عدد من القضايا بسبب انقطاع التيار الكهربائى، من جهة ثانية قال مصدر مسئول فى المؤسسة العامة للاتصالات: إن كابلات الألياف الضوئية فى محافظات شبوة، مأرب، والجوف تعرضت لاعتداءات تخريبية.

وأوضح المصدر، فى تصريح له اليوم أن قطع الكابلات أثر على حركة الإنترنت والاتصالات وأدى إلى خروجها جزئيا عن الخدمة فى تلك المحافظات المذكورة وعدد من مناطق اليمن.

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