بدء فعاليات مؤتمر السلامة والصحة المهنية بالغردقة

كتب : صلاح عبدالله الثلاثاء 28-05-2013 21:23

نظمت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اليوم، مؤتمرا تحت عنوان "أسبوع السلامة والصحة المهنية" بقاعة المؤتمرات بفندق هيلتون بلازا بمدينة الغردقة.

يأتي هذا المؤتمر في إطار مناقشة الموضوعات الخاصة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بالسلامة والصحة المهنية وكذلك لتأمين بيئة العمل، والتي من أبرزها المخاطر الكيميائية والفيزيائية ويتم مناقشة تشكيل اللجنة وجهاز السلامة والصحة المهنية وخطة الطوارئ، وسوف يتم تسليم الفنادق والقرى السياحية شهادات تقديرية وجوائز لتميزها في السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.