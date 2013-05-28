أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

نقص الأطباء في قسم الأطفال بـ"أورام دمياط".. ونائب المدير: خاطبنا المسؤولين

Google+ Print
نقص الأطباء في قسم الأطفال بـ"أورام دمياط".. ونائب المدير: خاطبنا المسؤولين نقص الأطباء في قسم الأطفال بـ"أورام دمياط".. ونائب المدير: خاطبنا المسؤولين
وبلاغ ضد مدير المعهد وطبيبة بالأهمال والتقصير فى حالة مريض ورم بالمخ

كتب : سهاد الخضري منذ 56 دقيقة

تقدم المواطن جمال الدين حسن شهيب ببلاغ للمحامي العام لنيابات دمياط ضد كل من مدير معهد أورام دمياط الدكتور حسام درويش والطبيبة صفاء عبد الحفيظ، اتهمهما فيه بالإهمال والتقصير في حالة نجله عبد الرحمن 16 عاما مريض بورم في المخ، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية.

فيما أكد نائب مدير معهد أورام دمياط الدكتور جابر صالح لـ"الوطن"، سعي المعهد حاليا لإغلاق قسم الأطفال بالمعهد، والذي يخدم خمس محافظات لعدم وجود أطباء للعمل بالقسم ومخاطبة المعهد كافة الجهات المسؤولة من "محافظ دمياط ووكيل وزارة الصحة" لتوفير عدد كافٍ من الأطباء نظرا لوجود طبيبة واحدة، دون أي رد.

وأنكر "صالح" ما ادعاه والد عبد الرحمن من إهمال الأطباء بالمعهد تجاه نجله، مؤكدا تلقيه العلاج اللازم الذي تبلغ تكلفته 11 ألف جنيه شهريا، متهما والد الطفل بالتعدي على مدير المعهد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة