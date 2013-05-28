نقص الأطباء في قسم الأطفال بـ"أورام دمياط".. ونائب المدير: خاطبنا المسؤولين

وبلاغ ضد مدير المعهد وطبيبة بالأهمال والتقصير فى حالة مريض ورم بالمخ

كتب : سهاد الخضري منذ 56 دقيقة

تقدم المواطن جمال الدين حسن شهيب ببلاغ للمحامي العام لنيابات دمياط ضد كل من مدير معهد أورام دمياط الدكتور حسام درويش والطبيبة صفاء عبد الحفيظ، اتهمهما فيه بالإهمال والتقصير في حالة نجله عبد الرحمن 16 عاما مريض بورم في المخ، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية.

فيما أكد نائب مدير معهد أورام دمياط الدكتور جابر صالح لـ"الوطن"، سعي المعهد حاليا لإغلاق قسم الأطفال بالمعهد، والذي يخدم خمس محافظات لعدم وجود أطباء للعمل بالقسم ومخاطبة المعهد كافة الجهات المسؤولة من "محافظ دمياط ووكيل وزارة الصحة" لتوفير عدد كافٍ من الأطباء نظرا لوجود طبيبة واحدة، دون أي رد.

وأنكر "صالح" ما ادعاه والد عبد الرحمن من إهمال الأطباء بالمعهد تجاه نجله، مؤكدا تلقيه العلاج اللازم الذي تبلغ تكلفته 11 ألف جنيه شهريا، متهما والد الطفل بالتعدي على مدير المعهد.